Спасатели ликвидировали пожар в однокомнатной квартире в Кировском районе Петербурга

Санкт-Петербург, 22 апреля. Сотрудники МЧС потушили огонь на юго-западе Северной столицы. О пострадавших не сообщается.

Как стало известно ФАН, сигнал о пожаре в Кировском районе поступил в дежурную часть в 10:35. Сообщалось, что возгорание произошло в однокомнатной квартире на улице Васи Алексеева в доме №23.

Спасатели выехали на место происшествия. Выяснилось, что горела комната. Площадь возгорания составила 3 квадратных метра. Сотрудники МЧС потушили пожар в 10:54. В ликвидации огня участвовали две единицы техники и девять человек личного состава.

Три дачных дома сгорели в Оренбуржье за сутки, сообщал портал RIA56. Неизвестные подожгли жилой дом и автомобиль. Еще два дачных домика сгорели в Оренбургском районе в СНТ «Мичуринец-2». Здесь причиной пожара называется неосторожное обращение с огнем.

