Toyota загорелась в Московском районе Петербурга

Санкт-Петербург, 22 апреля. Пожарным удалось потушить машину, которая загорелась на улице Орджоникидзе в южной части города.

Огонь разгорелся в Московском районе Санкт-Петербурга. Местные жители сообщили в пожарную службу о том, что на улице Орджоникидзе загорелся автомобиль марки Toyota.

По данным прибывших на место происшествия сотрудников экстренных служб, выгорел отсек двигателя. Огонь был полностью ликвидирован, никто не пострадал в результате происшествия.

Для тушения пожара привлекалось две единицы техники и восемь человек личного состава, об этом сообщил источник Федерального агентства новостей в МЧС.

Еще один пожар произошел в квартире пенсионерки в Петербурге. Женщина загорелась, когда решила приготовить себе обед, сообщил ФАН.