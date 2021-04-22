Жилой дом горит на Софийской улице в Петербурге

Санкт-Петербург, 22 апреля. Пожар произошел в жилом доме на Софийской улице во Фрунзенском районе. Огонь распространился на трех этажах.

Спасатели уже прибыли к месту происшествия, сообщил источник ФАН в экстренных службах. К ликвидации последствий ЧП привлечены четыре единицы техники и 16 человек личного состава.

Сигнал о происшествии поступил на пульт диспетчера в 09:40. Пламя объяло третий, четвертый и пятый этажи. Из-за угрозы распространения огня пожару был присвоен высокий уровень сложности.

Ранее ФАН сообщал о возгорании в особняке на Крестовском острове, которое оперативно ликвидировали пожарные службы.