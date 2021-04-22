Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
22 апреля 12:15
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
12:13
Общество
Получился пшик: Дмитрий Пучков о провале митинга Навального
12:12
Происшествия
СК выясняет обстоятельства отравления ребенка растворителем в Ленобласти
12:09
Общество
Руководство дагестанского Центра управления регионом покинуло организацию
12:08
Наука
Ученые впервые нашли вращающуюся мини-галактику в ранней Вселенной
12:08
Армия
В России будут созданы районы полной защиты от БПЛА и крылатых ракет противника
12:08
Общество
Новый вид динозавров обнаружили чилийские палеонтологи
12:07
Весь мир
На президента Боливии подали в суд за «дискриминацию» олигархов при вакцинации
12:07
Общество
Microsoft начала тестировать Linux-приложения с графическим интерфейсом для Windows 10
12:04
Наука
Останки динозавра неизвестного вида нашли в пустыне Чили
12:02
Общество
Единый номер для записи на вакцинацию от COVID-19 создадут в Хабаровском крае
12:01
Происшествия
Пострадавших мужчину и женщину вынесли из горящего дома в Петербурге
11:59
Общество
Россиянин поделился впечатлениями после отдыха за 6 тысяч рублей под Калининградом
11:59
Экономика
Представлены обновленные прогнозы восстановления экономики РФ
11:57
Происшествия
Силовики задержали в Петербурге подозреваемого в призывах к беспорядкам и насилию
11:57
Шоу-бизнес
Пропавшую со сцены Надежду Кадышеву с трудом узнали на новом фото Петросяна
11:51
Происшествия
ФАН выяснил причину аварийной посадки Ил-78 в Жуковском
11:50
Политика
Грузинский посол на Украине вернулся в Киев
11:48
Общество
Индия установила мировой рекорд по числу заразившихся COVID-19 за сутки
11:44
Шоу-бизнес
Фанаты Шишковой пришли в восторг от ее фото с 56-летней мамой
11:43
Происшествия
«Оживший» лед на реке Амур «выполз» на берег и снес набережную в Хабаровске
Все новости

Жительница Петербурга попала в реанимацию после инъекции «синтетики»

Происшествия
Жительница Петербурга попала в реанимацию после инъекции «синтетики»
pixabay.com

Санкт-Петербург, 22 апреля. Полицейские разбираются в обстоятельствах отравления петербурженки. Сейчас 34-летняя горожанка находится в реанимации в состоянии комы.

По данным источника ФАН, к женщине в квартиру зашел бывший муж. Он обнаружил ее, лежащей на полу. Горожанка рассказала, что ей стало плохо после укола — она ввела себе синтетический наркотик метадон. Мужчина сразу же вызвал медиков. Он констатировал, что ему неизвестно, откуда у бывшей супруги взялось запрещенное вещество.

Проверка показала, что жительница Петербурга неоднократно доставлялась в отделение полиции, она ведет асоциальный образ жизни.

В Тюменской области во время пандемии зафиксирован рост числа случаев отравления после употребления наркотиков. Показатель вырос на 45%, сообщало URA.RU.

отравление полиция наркотик
Комментировать
Самое популярное
Норкин «сразил» студию НТВ остроумной шуткой про разговор Путина и Байдена
Политика 151648 19 апреля 2021
Норкин «сразил» студию НТВ остроумной шуткой про разговор Путина и Байдена
Сенат США провозгласил «смертный приговор» Джо Байдену
Политика 69615 20 апреля 2021
Сенат США провозгласил «смертный приговор» Джо Байдену
Русские долго запрягают, или «Поехали!» Владимир Винников об ответе России на санкции
Политика 66286 19 апреля 2021
Русские долго запрягают, или «Поехали!» Владимир Винников об ответе России на санкции
Кому в России повысят пенсии с 1 мая, кто получит 10 тыс. руб., новое об индексации
Общество 55496 20 апреля 2021
Кому в России повысят пенсии с 1 мая, кто получит 10 тыс. руб., новое об индексации
Послание Путина: вернувшая свои активы Россия обрела свободу действий у красной черты
Политика 42048 21 апреля 2021
Послание Путина: вернувшая свои активы Россия обрела свободу действий у красной черты
Все новости / Происшествия / Жительница Петербурга попала в реанимацию после инъекции «синтетики»
Рейтинг@Mail.ru