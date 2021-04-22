Жительница Петербурга попала в реанимацию после инъекции «синтетики»

Санкт-Петербург, 22 апреля. Полицейские разбираются в обстоятельствах отравления петербурженки. Сейчас 34-летняя горожанка находится в реанимации в состоянии комы.

По данным источника ФАН, к женщине в квартиру зашел бывший муж. Он обнаружил ее, лежащей на полу. Горожанка рассказала, что ей стало плохо после укола — она ввела себе синтетический наркотик метадон. Мужчина сразу же вызвал медиков. Он констатировал, что ему неизвестно, откуда у бывшей супруги взялось запрещенное вещество.

Проверка показала, что жительница Петербурга неоднократно доставлялась в отделение полиции, она ведет асоциальный образ жизни.

В Тюменской области во время пандемии зафиксирован рост числа случаев отравления после употребления наркотиков. Показатель вырос на 45%, сообщало URA.RU.