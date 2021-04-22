Четырехлетний петербуржец получил травму в центре реабилитации

Санкт-Петербург, 22 апреля. Маленький мальчик получил травму в детском центре развития и реабилитации, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Вечером четырехлетний петербуржец самостоятельно обратился за медицинской помощью и рассказал, что во время нахождения в учреждении столкнулся с другим воспитанником и ударился о деревянную конструкцию. Врачи осмотрели пациента и диагностировали у него ушибленную рану волосистой части головы. Госпитализация не потребовалась.

В Москве сотрудники МЧС спасли 12-летнего мальчика, который пострадал в результате падения лифта. Его извлекли из кабины и доставили в больницу, сообщал ФАН.