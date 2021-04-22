Сотрудник ОМОН рассказал о своем отношении к участникам незаконных акций

Санкт-Петербург, 22 апреля. Стражи порядка раскрыли, как на самом деле относятся к митингующим и что приводит к задержаниям.

Накануне в Санкт-Петербурге прошла акция протеста. Организаторами незаконного мероприятия стали соратники осужденного по делу «Ив Роше» блогера Алексея Навального. Они призывали петербуржцев выходить на Дворцовую площадь с протестами, поэтому у сотрудников правоохранительных органов было время подготовиться. Для соблюдения общественного порядка были задействованы силы Росгвардии, на улицы вышли патрульные в спецзащите.

Силовики оцепили Дворцовую площадь города. Именно там, по замыслу организаторов несанкционированной акции, планировались провокации и беспорядки. В 17:00 вход на главную площадь города был полностью перекрыт, меньше чем через час она полностью опустела, сообщает портал «Невские новости».

Лейтенант полиции Евгений рассказал в интервью корреспонденту издания, что силовики задерживают только агрессивных граждан или тех, кто нарушает общественный порядок.

«Негатива как такового у нас к ним нет»,— отметил он.

Собеседник издания добавил, что сотрудники правоохранительных органов защищают закон, а выражать политику «матом, руками и ногами не по закону». Именно таких и задерживают стражи порядка.

Незаконная акция в «поддержку» Навального провалилась в Петропавловске-Камчатском, сообщал ранее ФАН. Вместо заявленных на сайте «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК, признан иноагентом в России) 730 человек СМИ насчитали не более 30-40 жителей города.