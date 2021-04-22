Спасатели ликвидировали возгорание в особняке на Крестовском острове

Санкт-Петербург, 22 апреля. Элитный особняк загорелся в Петроградском районе города. Пожарные ликвидировали открытое горение, информация о пострадавших не поступала.

Сообщение о возгорании в четырехэтажном доме на Крестовском проспекте поступило на пульт дежурного в вечернее время. Прибывшие на вызов спасатели увидели, что первый этаж здания охвачен огнем. В тушении были задействованы 35 человек и семь машин спецтехники, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу.

По предварительным данным, возгорание могло произойти во время реконструкционных работ, проводившихся в резиденции. Площадь пожара составила 60 квадратных метров. В доме располагаются 11 жилых апартаментов, стоимость которых начинается от 110 млн рублей.

Еще один пожар произошел в Кемерове. Загорелась двухкомнатная квартира в пятиэтажном жилом доме на проспекте Ленина. Сотрудники МЧС оперативно ликвидировали огонь, никто не пострадал, передает A42.RU.