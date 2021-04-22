Самосвал влетел в груженный бревнами лесовоз на КАД в Петербурге

Санкт-Петербург, 22 апреля. ДТП с участием двух большегрузов произошло на внешнем кольце перед съездом на Шафировский проспект. Предварительно, причиной аварии стала техническая неисправность одного из авто.

Как утверждают очевидцы в социальных сетях, водитель нового самосвала «Скания» не справился с управлением после того, как в машине заклинило коробку передач. Лесовоз попросту не смог оттормозиться под тяжестью груза.

Автомобили после столкновения засыпали обломками всю проезжую часть. К счастью, водители остались живы. Один из них получил травмы, сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Обстоятельства дорожного происшествия выясняются.

Ранее ДТП с фурой произошло в Твери. Грузовой автомобиль с полуприцепом вылетел в кювет, сообщал сайт 360tv.ru.