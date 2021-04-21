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Незаконный митинг в Петербурге привел к закрытию на выход двух станций метрополитена

Общество
Незаконный митинг в Петербурге привел к закрытию на выход двух станций метрополитена
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 21 апреля. Несанкционированная акция протеста в Петербурге привела к закрытию для пассажиров станций метро «Адмиралтейская» и «Гостиный двор» на выход.

На вход эти станции все еще работают. Правоохранители обращаются к участникам незаконного митинга с просьбой не препятствовать движению транспорта и разойтись по домам.

Согласно обновленной информации, станцию метро «Адмиралтейская» открыли на входы и выход, вестибюль «Гостиного двора» полностью закрыт. Станции «Маяковская» и «Площадь Восстания» также не работаю, поезда проезжают их без остановки.

Тем временем жители Северной столицы жалуются в социальных сетях на участников несанкционированных митингов. Из-за сторонников осужденного блогера Алексея Навального под конец рабочего дня приходится терпеть множество неудобств. Кроме того, из-за таких «гуляний» город сковали несвойственные для такого времени пробки.

Депутат Государственной думы РФ Сергей Вострецов ранее объяснил, почему митинги сторонников Навального совпали с посланием Владимира Путина Федеральному собранию. Чтобы омрачить выступление президента, Запад через подконтрольных ему политических деятелей решил организовать в России акции протеста.

петербург навальный митинг
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