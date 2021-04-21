«Хотите вторую Украину?»: петербуржец объяснил, почему против незаконных акций

Санкт-Петербург, 21 апреля. Незаконная акция в поддержку блогера Алексея Навального проходит в Северной столице. Житель города на Неве в беседе с журналистами объяснил, почему против подобных «демонстраций».

Сотрудники полиции начали задерживать провокаторов на несогласованном митинге. Люди собрались в Александровском саду и двинулись в сторону Исаакиевского собора. Информация о количестве задержанных в настоящий момент уточняется.

Житель Петербурга в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей (ФАН) заявил, что отрицательно относится к акциям протеста. Кроме того, он отметил, что ему обидно за сограждан, которые поддались на уговоры и вышли на улицы.

«Потому что вы что, хотите вторую Украину? Хотите перемен каких-то? Так выдвигайте нормальные требования? За кого вы выдвигаете, за этого вора, который проворовался, которого не посадили вовремя? За что вы кричите? Культурная столица и так себя ведет. Обидно!», — подчеркнул петербуржец.

Задержания участников несанкционированного шествия также начались в Москве, сообщал ФАН. Первых двух провокаторов поймали рядом со станцией метро «Боровицкая».