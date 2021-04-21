Еженедельный показатель инфицирования COVID-19 в Петербурге снизился на 2,44%

Санкт-Петербург, 21 апреля. Количество новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Петербурге за неделю снизилось на 2,44%.

Новые данные предоставил межведомственный координационный совет по борьбе с инфекцией. Кроме того, число активных больных граждан также уменьшилось на 5,43%.

Однако тренд на снижение распространения коронавирусной инфекции пока еще не устойчив. В связи с этим жителей Северной столицы призывают активно участвовать в массовой вакцинации. Активный иммунитет от COVID-19 уже получили 512 964 петербуржца. Из них 363 791 полностью завершили цикл вакцинации.

Примерно 40% привитых горожан относятся к старшему поколению. Об этом рассказал вице-губернатор города на Неве Олег Эргашев.