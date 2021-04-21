Несколько маршрутов общественного транспорта в Петербурге изменили из-за незаконной акции

Санкт-Петербург, 21 апреля. Несогласованный митинг в поддержку осужденного блогера Алексея Навального начался в Северной столице. В связи с этим общественному транспорту пришлось изменить маршрут.

Так, траектории следования поменяли троллейбусы №1, 5, 7, 10, 11, 22. В частности, из-за незаконной акции маршрут изменил трамвай №3.

Станции метро «Адмиралтейская» и «Гостиный двор» закрыли на выход. Вестибюли метрополитена пока открыты на вход для пассажиров. В настоящий момент заблокированы подъезды к Дворцовой площади, на территории находятся автобусы Росгвардии. Также в центре Петербурга образовались огромные пробки.