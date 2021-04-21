Мотоциклиста-наркомана поймали в Петербурге

Санкт-Петербург, 21 апреля. Сотрудники правоохранительных органов остановили подозрительного водителя мотоцикла и выяснили, что он сел за руль в состоянии наркотического опьянения.

Полицейские остановили мужчину на Кушелевской дороге. Петербуржец представился и сознался, что в рюкзаке у него находится наркотическое вещество, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Стражи порядка сфотографировали место происшествия и забрали пакет с порошком. Экспертиза показала, что изъятый наркотик — амфетамин, массой 11 граммов. Нарушителю грозит уголовная ответственность.

В Ялте мужчина попытался убежать от полицейских, но упал в яму и сломал ногу. При себе у него оказались наркотики, сообщал сайт 360tv.ru.