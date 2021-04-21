Братья-двойняшки несколько раз прятались от банды подростков в магазинах Петербурга

Санкт-Петербург, 21 апреля. Дети, пострадавшие в результате нападения банды подростков на 2-м Рабфаковском переулке, были вынуждены прятаться в магазинах и салонах красоты.

Братья-двойняшки звонили домой и просили родителей или старшего брата забрать их, передает источник Федерального агентства новостей (ФАН) в правоохранительных органах. Выяснилось, что малолетние хулиганы буквально осаждали заведения, в которых скрывались школьники.

Кроме того, самому младшему в банде 11 лет, старшему порядка 15-ти. В полицию неоднократно поступали жалобы от других жителей района на их бесчинства. Подростков подозревают в порче чужого имущества, в том числе автомобилей, однако привлечь к ответственности их пока не смогли.

Мать ребенка, которого жестоко избили в Петербурге, пыталась решить конфликт мирным путем без участия полиции, сообщал ФАН. Женщина даже обращалась к руководству школы с просьбой организовать встречу с родителями, однако получила отказ.