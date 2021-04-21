Ребенок попал в больницу после игры на площадке в Петербурге

Санкт-Петербург, 21 апреля. Мальчик травмировался на детской площадке на улице Бабушкиной в Санкт-Петербурге. Пострадавший госпитализирован в состоянии средней тяжести.

Медики поставили десятилетнему мальчику неутешительный диагноз. Он получил тупую травму левого глаза, параорбитальную гематому и закрытую черепно-мозговую травму. Как рассказал источник ФАН в правоохранительных органах, врачи детской поликлиники после инцидента обратились в полицию.

Пока неизвестно, как ребенок травмировался на детской площадке. Правоохранители будут устанавливать все обстоятельства произошедшего. Для этого они уже осмотрели место происшествия.

Жителя Дзержинска задержали после стрельбы по игравшим в футбол подросткам. Один из мальчиков был ранен в щеку. Пулю извлекли врачи. Правоохранителям стрелок заявил, что парни сильно шумели, поэтому он пошел на такие меры, сообщал сайт 360tv.ru.