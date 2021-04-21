Петербургский суд вынес приговор обвиняемому в разглашении гостайны

Санкт-Петербург, 21 апреля. Суд вынес приговор в отношении Владимира Грабовского, обвиняемого в разглашении государственной тайны, передает объединенная городская пресс-служба судов.

Уголовное дело, возбужденное в отношении петербуржца, слушалось в закрытом режиме. Мужчину признали виновным и приговорили к году и двум месяцам лишения свободы условно. Ему также назначили испытательный срок в три года, еще на два года ему запретили работать с государственной тайной любого уровня секретности.

Экс-сотрудника российской организации, специализирующейся на обслуживании радиоэлектронных систем кораблей Северного флота, признали виновным в попытке продать спецслужбам США секретные данные, сообщал сайт 360tv.ru. Его приговорили к 13 годам лишения свободы.