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Петербуржцам рассказали, когда откроется вестибюль станции «Технологический институт — 1»

  /   Обновлено: 21 апреля 2021 17:50
Общество
Петербуржцам рассказали, когда откроется вестибюль станции «Технологический институт — 1»
Невские Новости

Санкт-Петербург, 21 апреля. Ремонтные работы в вестибюле станции «Технологический институт-1» петербургского метрополитена планируют завершить к сентябрю этого года.

Специалисты ведут работы по полной замене эскалаторов. Частично будут обновлены конструкции наклонного хода. В настоящее время на станции уже завершили обустройство временных инженерных сетей. Также демонтировали зонты для водоотлива, перекрытия в вестибюле и бетонные конструкции.

Строители делают гидроизоляцию чугунных тюбингов, устанавливают натяжные камеры и перекладывают кабельные линии. Кроме того, специалисты реставрируют элементы декоративно-прикладного искусства и очищают мраморные стены. Вестибюль планируют открыть в сентябре, рассказали в пресс-службе комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

До этого сообщалось, что движение по Литейному мосту в Петербурге временно ограничили. Ремонтные работы начались 20 апреля.

метро станция ремонт Технологический институт-1
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