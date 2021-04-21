Два автомата по продаже еды разгромили в здании Невской мануфактуры

Санкт-Петербург, 21 апреля. Грабители разбили два автомата по продаже кофе и снеков в Петербурге. Злоумышленники похитили товар, выручку и часть внутреннего оборудования.

Ограбление произошло на Октябрьской набережной в здании Невской мануфактуры после пожара, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах. Менеджер автоматов обнаружил отсутствие оборудования, товара, а также денег в размере 3 тыс. рублей.

Автомат по продаже кофе был вскрыт и приведен в негодность, из него пропали денежные средства и часть внутреннего оборудования. Другой автомат со снеками также был поврежден и ограблен. Общая сумма ущерба составила 450 тыс. рублей. Правоохранители организовали проверку.

Пожар на Невской мануфактуре произошел 12 апреля. Огонь охватил около 10 тыс. кв. метров. Два сотрудника МЧС пострадали, еще один погиб. Возгорание тушили несколько дней.