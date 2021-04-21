ФАН выяснил историю конфликта избитого в Петербурге мальчика с бандой подростков

Санкт-Петербург, 21 апреля. Получивший побои 13-летний школьник дал отпор группе подростков, которая набросилась на него на фоне конфликта, передает источник ФАН в правоохранительных органах.

Выяснилось, что у пострадавшего ребенка есть брат — двойняшка, они всегда ходят вдвоем. Изначально банда из восьми подростков преследовала их обоих. В то время как один из школьников дрался с обидчиками, второго схватили, чтобы тот не смог ему помочь.

С заявлением в полицию обратилась мать ребенка, сообщало Федеральное агентство новостей. Инцидент произошел на 2-м Рабфаковском переулке в Петербурге. Женщина пригрозила, что обратится в ПДН, орган, который занимается проблемами асоциального поведения несовершеннолетних.