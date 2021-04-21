Петербургский школьник покалечился о лоб своего одноклассника

Санкт-Петербург, 21 апреля. Девятилетний школьник из Петербурга получил травму, столкнувшись лбом с одноклассником.

К ребенку постоянно «цеплялся» его одноклассник. Однако в этот раз не обошлось без травм, сообщил ФАН источник в правоохранительных органах. Мальчик-задира так сильно толкнул однокашника, что тот ударился о лоб другого ребенка.

По словам мамы потерпевшего, у него до сих пор болит голова. В больнице констатировали ссадины и ушиб. Есть ли у мальчика закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга, врачи выяснят после детального обследования. Женщина намерена написать заявление в правоохранительные органы.

Школьники сошлись в массовой драке на красноярской «заброшке», сообщал ФАН. В полиции рассказали, что в потасовке были применены предметы, напоминающие бейсбольные биты.