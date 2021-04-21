Огонь охватил квартиру в Московском районе Петербурга

Санкт-Петербург, 21 апреля. Сотрудники МЧС ликвидировали пожар в квартире в Московском районе Северной столицы, сообщил источник ФАН в экстренных службах.

Возгорание произошло в двухкомнатной квартире на проспекте Юрия Гагарина. Загорелся коридор на площади семи квадратных метров. Спасатели потушили огонь за полчаса.

В ликвидации пожара было задействовано четыре единицы спецтехники и 17 человек личного состава. Информация о погибших и пострадавших не поступала.

Недавно стало известно, что в Челябинской области обострится ситуация с природными пожарами. Огнеборцы уже ликвидировали 30 возгораний на площади 115 га, сообщало издание URA.RU.