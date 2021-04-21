Восемь подростков избили школьника на улице в Петербурге

Санкт-Петербург, 21 апреля. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства избиения 13-летнего школьника. Выяснилось, что восемь подростков начали обзывать, преследовать и наносить побои ребенку.

Инцидент произошел на 2-м Рабфаковском переулке в Петербурге, передает источник Федерального агентства новостей (ФАН) в правоохранительных органах. С заявлением обратилась мать пострадавшего. По ее словам, между детьми, предположительно, был конфликт, о котором он рассказывать не захотел.

Ребенка перевели в другую школу, но, несмотря на это, подростки выслеживали мальчика, в результате чего петербурженка была вынуждена провожать его на трамвай. Кроме того, женщина заявила, что готова лично обратиться в ПДН — орган, занимающийся проблемами асоциального поведения несовершеннолетних.

В Приморском крае школьники избили свою сверстницу в заброшенном доме, сообщал ФАН. В связи с этим прокуратура инициировала проверку, все обстоятельства случившегося устанавливаются.