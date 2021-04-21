Подросток попал в реанимацию с отравлением этанолом в Петербурге

Санкт-Петербург, 21 апреля. Школьник из Петербурга попал в больницу с отравлением этанолом, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Пострадавший 14-летний мальчик находится в реанимации. Врачи диагностировали у школьника острое пероральное отравление этанолом. Сотрудники медучреждения передали данные о госпитализации ребенка в полицию.

Мальчику стало плохо, когда он находился на улице у продуктового супермаркета. Известно, что ребенок состоит на учете в отделе по делам несовершеннолетних. Школьник не раз убегал из дома и употреблял спиртные напитки. Сейчас пострадавший находится в тяжелом состоянии.

Еще один случай отравления недавно произошел в Петербурге. Мужчину доставили в больницу с острым отравлением уксусной кислотой 70%. Состояние пострадавшего было тяжелым, сообщал ФАН.