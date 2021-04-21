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Директор издательства дважды купил «авиабилет» у мошенников в Петербурге
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Происшествия

Директор издательства дважды купил «авиабилет» у мошенников в Петербурге

  /   Обновлено: 21 апреля 2021 12:57

Санкт-Петербург, 21 апреля. Мужчина искал авиабилеты на сайте одного из агрегаторов. Он кликнул на рекламный баннер, ввел данные своей карты и перевел мошенникам почти 10 тыс. рублей.

Директор одного из петербургских издательств искал авиабилет в онлайн-режиме. Он перешел по ссылке на неизвестный провайдер, и при покупке на сайте высветилась ошибка оплаты, однако мужчине пришло СМС-сообщение о списании денег с карты, сообщает источник ФАН в правоохранительных органах.

Потерпевший вернулся назад к странице оплаты, чтобы убедиться, что операция совершена. Ему пришлось заново ввести данные, и снова пришло сообщение от номера 900, что деньги с карты списаны. Позднее выяснилось, что издатель перевел деньги мошенникам.

Обращение в банк не дало результатов, так как подтвержденные переводы не возвращаются. В кредитной организации клиента попросили обратиться в полицию для выяснения обстоятельств.

ФАН ранее сообщал о новом способе обмана пользователей WhatsApp в Сети.

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