Младшеклассник петербургской школы сломал нос во время перемены

Санкт-Петербург, 21 апреля. Ученик младших классов сломал нос во время пребывания в школе. Родители пострадавшего обратились в правоохранительные органы, сообщил источник ФАН.

Ученик одного из образовательных учреждений Северной столицы упал и ударился лицом. Врачи диагностировали у восьмилетнего мальчика закрытый перелом костей носа со смещением. Ребенок находится в удовлетворительном состоянии, его отпустили домой.

По словам пострадавшего, он упал сам, никто не совершал в отношении его противоправных действий, однако родители попросили полицию разобраться в произошедшем.

Недавно в Магнитогорске ученик шестого класса выпал из окна во время урока. Пострадавший получил тяжелые травмы, сообщало издание URA.RU.