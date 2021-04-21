Петербурженка поставила фингал 10-летней дочери

Санкт-Петербург, 21 апреля. Третьеклассница обратилась за медицинской помощью после того, как мать набросилась на нее с кулаками, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Врачи диагностировали у девочки ушиб и гематому окологлазничной области. После осмотра ей разрешили пойти домой. Спустя некоторое время в полицию обратился отец пострадавшей и попросил привлечь к ответственности 45-летнюю супругу, избившую ребенка. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

Житель Кургана избил 15-летнюю дочь за то, что она раньше него села за праздничный стол. Следователи выяснили, что он систематически издевался над девочкой и тушил об нее сигареты, сообщало URA.RU.