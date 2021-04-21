Мужчина в Петербурге дважды пытался ограбить один и тот же магазин

Санкт-Петербург, 21 апреля. Из магазина на проспекте Науки неизвестный вынес сначала бутылку водки, а через полчаса вернулся повторно за закуской, но в этот раз его удалось задержать.

Полицейские задержали магазинного вора в Санкт-Петербурге. Неизвестный мужчина вынес из магазина бутылку водки. На видеозаписи с камер супермаркета видно, что он спрятал ее под курткой и как ни в чем не бывало вышел из магазина. Охранники за ним даже не последовали.

Позже в этот же день, изрядно проголодавшись, злоумышленник второй раз вернулся в магазин. В этот раз он намеревался вынести три лотка с куриным филе. Мужчина попытался провернуть старую схему: спрятать товар под курткой и со спокойным видом выйти из помещения.

Но теперь его задержали сотрудники магазина, которые и вызвали наряд полиции, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах. Злоумышленника доставили в ближайшее отделение полиции, где допросили и составили протокол о правонарушении.

Продавцы в одном из московских ТРЦ избили посетителей из-за подозрения в воровстве, сообщал ФАН. Клиенты магазина оказались преступниками. Продавцы вычислили их по камерам видеонаблюдения.