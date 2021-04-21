Ночные грабители попытались разорить алкомаркет на севере Петербурга

Санкт-Петербург, 21 апреля. Двое неприметных мужчин вломились в алкомаркет на севере города и попытались ограбить его, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Территориальный управляющий сети позвонил в полицию в 03:45 и рассказал, что сотрудники охранной фирмы зафиксировали несанкционированное проникновение в один из магазинов. При осмотре фасада было установлено, что злоумышленники отжали стекло и проникли в торговый зал.

Прибывший после тревожного сигнала сотрудник ГБР успел увидеть двух убегающих мужчин в темной одежде. Один из них держал в руках мешок, который позднее бросил на улице. По предварительным данным, грабители пытались заполучить табачную продукцию на сумму около 50 тысяч рублей. С места происшествия сняли отпечатки пальцев и следов обуви, также был изъят ломик-гвоздодер.

В Мытищах сотрудники Росгвардии задержали троих мужчин, которые пытались украсть алкогольную продукцию на сумму свыше 80 тысяч рублей. Они сложили в тележку несколько бутылок дорогого алкоголя и попытались покинуть супермаркет без оплаты, сообщало РИАМО.