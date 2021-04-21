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Безработного педофила задержали в Петербурге
pixabay.com
Происшествия

Безработного педофила задержали в Петербурге

  /   Обновлено: 21 апреля 2021 10:07

Санкт-Петербург, 21 апреля. Жителя Северной столицы задержали по подозрению в педофилии, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

По версии следствия, 27-летний уроженец Пензенской области знакомился с малолетними девочками в социальной сети. Он отправлял им сообщения и изображения интимного характера, после чего предлагал школьницам прислать ему свои фотографии без одежды. На данный момент известно о двух пострадавших 2010-го и 2012 года рождения.

Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 135 УК РФ («Развратные действия». — Прим. ред.), позднее оно было переквалифицировано на п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста». — Прим. ред.). В телефоне задержанного обнаружили переписку с девочками и порнографический контент.

Накануне Чертановский суд Москвы заключил под стражу доцента Высшей школы экономики (ВШЭ) Алексея Ракова. Мужчину обвиняют в педофилии, передает РИАМО.

петербург педофил задержание
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