Двоих мужчин задержали по делу о дерзком убийстве бизнесмена в Петербурге

Санкт-Петербург, 21 апреля. Подозреваемых в громком убийстве и ограблении квартиры в Северной столице задержали спустя месяц после преступления.

Как рассказал источник ФАН в правоохранительных органах, 28-летнего мужчину скрутили в его квартире в городе Мурино, а его 37-летнего подельника задержали в Санкт-Петербурге. Последний ранее привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление.

Бандиты напали на 32-летнюю женщину у дома на улице Адмирала Черокова. Девушка бизнесмена возвращалась домой и увидела, что у двери стояли двое неизвестных. Один из них ударил потерпевшую по лицу, после чего отобрал ключи. Петербурженку затащили внутрь, связали ей руки скотчем. После этого злоумышленники обокрали квартиру — унесли 500 тысяч рублей, дорогой смартфон и несколько пар часов.

На место приехали правоохранители, которые нашли хозяина квартиры мертвым. Бизнесмена обнаружили на подземной парковке с обмотанной скотчем головой. По факту убийства возбуждено уголовное дело. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.