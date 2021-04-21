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ДТП с грузовиком парализовало движение на Кубинской улице в Петербурге
Невские Новости
Происшествия

ДТП с грузовиком парализовало движение на Кубинской улице в Петербурге

Санкт-Петербург, 21 апреля. У грузового автомобиля отделился прицеп. Из-за этого две полосы оказались перекрыты для движения в сторону Ленинского проспекта.

По словам очевидцев, из-за затора несколько автомобилистов объезжали грузовик по тротуару. Движение, по данным сервиса «Яндекс. Пробки», заблокировано почти на полтора километра.

Информации о пострадавших и погибших пока нет. На место для выяснения обстоятельств выехали спецслужбы.

Столкновение мусоровоза и автобуса ранее произошло на юге Москвы, между станциями метро «Красногвардейская» и «Зябликово», сообщало РИАМО. В результате ДТП у автобуса оказались выбиты боковые стекла. Из-за аварии перекрыта полоса движения по направлению к центру города.

дтп петербург пробка кубинская
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