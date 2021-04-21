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Похолодание и осадки сменят теплую погоду в Петербурге
pixabay.com
Общество

Похолодание и осадки сменят теплую погоду в Петербурге

Санкт-Петербург, 21 апреля. Жителей Петербурга в среду ожидает похолодание до +7 градусов, а также выпадение осадков. Об этом рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Погодные условия в Северной столице оказались под влиянием южного циклона, который принесет в город похолодание и осадки 21 апреля. По словам синоптика, небо затянет облаками. Временами возможны дожди, а в некоторых районах прогнозируется мокрый снег.

Температура днем будет держаться около 7 градусов тепла. В Ленобласти окажется немного теплее: уличные термометры покажут до +9 градусов. Ветер подует северо-восточный со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление снизится до 752 мм рт. ст.

Ранее жителей Москвы предупредили о приходе затяжных дождей. Длительное время в столичном регионе держалась теплая погода, однако накануне ей на смену пришло похолодание.

погода прогноз похолодание
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