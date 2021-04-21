Солнечное гало во вторник удивило жителей Петербурга

Санкт-Петербург, 21 апреля. Петербуржцы наблюдали в небе над городом необычайное природное явление — гало.

Снимками природного явления очевидцы поделились в социальных сетях. На кадрах видно, как солнце буквально раздваивается. Такой эффект чаще всего можно наблюдать зимой — оно из-за кристаллов льда в облаках. Весной его может спровоцировать пыльца.

Вторичное свечение неба увидели жители Коломяг. Фотографии появились на странице во "ВКонтакте" Любимые Коломяги. Кадрами также поделилась петербурженка Майя Фадеева.

Горожане также активно делились снимками в Instagram. Жительница Мурино смогла снять природное явление на видео.

Около месяца назад жители Ленинградской области могли наблюдать лунное гало. Вокруг луны образовывался дополнительный источник света.