Суд вынес приговор мигранту, который нанес петербуржцу 45 ударов ножом

Санкт-Петербург, 21 апреля. Красногвардейский районный суд Петербурга вынес приговор Расулжану Ибрагимову, который признан виновным в убийстве местного жителя.

Инцидент случился 20 ноября 2018 года на Индустриальном проспекте. Мигрант, по данным следствия, нанес двум мужчинам множество ударов, в том числе и ножом. Смерть первого наступила после порядка 45 ножевых ранений. В объединенной пресс-службе петербургских судов рассказали, что версия преступника была другой. Его якобы спровоцировали, а убийство он не планировал.

«При этом, когда раз за разом он втыкал оружие в тело противника, под руку попался приятель жертвы — потому и пырнул. Он отметил, что конфликт был вызван обманными действиями со стороны потерпевших в связи с покупкой машины», – рассказали в ведомстве.

Расулжану Ибрагимову назначили наказание в виде 16 лет колонии строгого режима. Суд также удовлетворил гражданские иски на 2,5 млн рублей.

Ранее стало известно, что в Тульской области на девять лет и два месяца лишения свободы осужден мужчина, до смерти избивший свою гражданскую жену. Позже он попытался сжечь ее тело.