Пожар охватил производственное здание на юго-западе Петербурга

Санкт-Петербург, 21 апреля. Огонь вспыхнул на крыше здания, расположенного в Красносельском районе города по улице Таллинское шоссе, 163. Об этом сообщают очевидцы в социальной сети «ВКонтакте».

По данным паблика «Санкт-Петербург | Питер», пламя бушует на территории бетонного завода. Пожар распространился на 300 квадратных метров. Очевидцы наблюдают дым за сотни метров от места происшествия.

Пожару присвоили повышенной сложности. Данных о пострадавших и погибших не поступало. Подробности выясняются.

Ранее сообщалось, что в коммунальной пятикомнатной квартире в Адмиралтейском районе в результате пожара пострадал один человек. Площадь возгорания в помещении составила 7 кв. м.