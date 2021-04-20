Территорию Гостиного двора в Петербурге облагородят зелеными насаждениями

Санкт-Петербург, 20 апреля. Государственной административно-технической инспекцией (ГАТИ) выдано разрешение на высадку у Гостиного двора в районе Невского проспекта более 30 деревьев.

Новые деревья начали высаживать уже с 16 апреля, а планируют завершить работы по озеленению к 15 мая, сообщили в пресс-службе ГАТИ. Всего у дома 35 литера А по Невскому высадят 34 дерева.

Комитет по благоустройству выступил заказчиком озеленения. Работы будут проводить сотрудники АО «Садово-парковое предприятие Центральное».

Саженцы появятся взамен утраченных деревьев — в 2010 году на территории ликвидировали газоны и высадили 44 липы. В течение года деревья погибли, но в 2011 году там высадили клены и вязы. В настоящее время у Гостиного двора произрастают 11 деревьев.

Ранее сообщалось, что штаб общественного движения «Бессмертный полк России» решил не подавать заявку на проведение шествия по Невскому проспекту в День Победы. Оно пройдет в онлайн-режиме.