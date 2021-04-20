Более 500 тысяч петербуржцев прошли вакцинацию от коронавируса

Санкт-Петербург, 20 апреля. Процедуру вакцинации от коронавируса в Петербурге прошли более 500 тыс. горожан. Об этом сообщил вице-губернатор города Олег Эргашев.

По его словам, накануне в Северной столице преодолели рубеж в полмиллиона вакцинированных от COVID-19 петербуржцев. Первый укол на текущий момент получили уже около 506 тыс. человек, из которых 355 тыс. полностью завершили цикл.

Эргашев уточнил, что примерно 40% привитых относятся к старшему поколению. В пресс-службе вице-губернатора добавили, что вакцинацию от коронавирусной инфекции прошли более 95% жителей города, которые проживают в стационарных соцучреждениях.

Глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург ранее рассказал, что прививку препаратом «Спутник V» сделали около 11 млн человек. Вакцину создали специалисты учреждения.