Петербуржцам назвали театры, которые можно посетить бюджетно или бесплатно

Санкт-Петербург, 20 апреля. Жителям Санкт-Петербурга назвали заведения в городе, которые показывают спектакли бесплатно или за небольшую плату. Среди них, петербургские библиотеки.

Постановки в Народном театре «Глагол» проходят бесплатно по субботам. В Студенческом театре Политехнического университета играют учащиеся. Забронировать места можно в комментариях под афишей. Бесплатно можно попасть в Студенческий театр Политехнического университета. Заранее требуется зарегистрироваться. По аналогичной схеме показывает классические и авангардные спектакли Молодежный театр «Эксперимент».

Также спектакли ставят городские библиотеки. Например, централизованная система библиотек имени М. Ю. Лермонтова. Постановки проходят в 14 учреждениях Центрального и Адмиралтейского районов Северной столицы. Крупнейшая Российская национальная библиотека (РНБ) организовывает спектакли. О бесплатных постановках можно узнать в афише, сообщает Piter.TV.

До этого жителям Санкт-Петербурга рассказали, где в можно заниматься спортом бесплатно. Площадки находятся во всех районах города.