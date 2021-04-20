Петербургский суд вынес приговор обвиняемому в получении взятки инспектору ФНС

Санкт-Петербург, 20 апреля. Петроградский районный суд приговорил к штрафу в размере 515 тыс. рублей государственного налогового инспектора МИФНС по делу о взятке и превышении должностных полномочий.

Следствие и суд установили, что злоумышленник, находясь на госслужбе, за денежное вознаграждение занимался поисками объектов недвижимости для использования их в качестве адресов для регистрации юридических лиц. Используя банковский счет матери, он получил 36 тыс. рублей, а оставшиеся 40 тыс. — наличными от взяткодателя. Свою вину налоговый инспектор признал, однако от дачи показаний отказался.

Сотрудник ГИБДД по Красносельскому району попал под следствие после получения взятки в 20 тыс. рублей, сообщало Федеральное агентство новостей. Полицейскому передал деньги в служебном кабинете представитель коммерческой структуры, который попросил не привлекать его к ответственности из-за неисправности транспортных средств.