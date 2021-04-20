Налетчики на офисы продаж смартфонов получили по 11 лет лишения свободы

Санкт-Петербург, 20 апреля. Суд в Северной столице приговорил двух налетчиков на салоны продаж мобильных телефонов и техники к тюремному сроку. Злоумышленники получили по 11 лет лишения свободы.

Санкт-Петербургский городской суд признал двух ранее задержанных мужчин виновными в бандитизме, разбое и незаконном приобретении и сбыте чужого имущества. Подозреваемых обвинили по статьям 209, 162 и 222 УК РФ, причем по статье 162 («Разбой») в копилке налетчиков набралось целых пять эпизодов, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Как оказалось, подсудимые были приятелями и организовали банду, чтобы как можно быстрее разбогатеть. Шайка промышляла нападениями на офисы продаж смартфонов и другой мобильной техники, где, как они предполагали, должно было находиться большое количество дорогостоящих гаджетов и наличных денег. Вооруженные злоумышленники нападали на салоны в рабочее время, заранее подыскивая объекты для нападений и используя элементы тщательной маскировки — перчатки, кепки, капюшоны, балаклавы и даже медицинские маски.

Оба фигуранта уголовного дела имеют свидетельства частных охранников шестого разряда с огневой подготовкой. Впрочем, несмотря на массу доказательств, задержанные свою вину признали лишь частично. Например, мужчины отказались признаться в создании банды, а об оружии заявили, что не знали, что оно является огнестрельным. Суд назначил обоим участникам бандитского сообщества по 11 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.