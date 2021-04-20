Житель Ульяновской области напал на автомобиль скорой помощи в Петербурге

Санкт-Петербург, 20 апреля. Уроженец Ульяновской области попался в руки полиции в Северной столице. Гость города совершил нападение на автомобиль скорой помощи.

Сотрудники правоохранительных органов Санкт-Петербурга задержали злоумышленника на юге города. Как выяснилось на месте происшествия, мужчина напал на машину скорой помощи и повредил стекло автомобиля, сообщает источник ФАН в полиции.

Задержанным оказался уроженец Ульяновской области Владимир С., который проживает в Петербурге в районе проспекта Ветеранов. Чем точно занимается приезжий в Северной столице, полиции выяснить не удалось. Также пока неизвестны мотивы разбойного нападения. К стражам порядка обратился водитель машины скорой помощи, который рассказал, что случилось и где произошло нападение.

В настоящий момент 33-летний нарушитель задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения. Известно, что мужчина уже привлекался к ответственности за кражу.