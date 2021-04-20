Студент СПбГУ сбил велосипедиста-восьмиклассника на Народной улице

Санкт-Петербург, 20 апреля. Студент Санкт-Петербургского государственного университета сбил несовершеннолетнего велосипедиста на Народной улице. Пострадавшего госпитализировали в состоянии средней тяжести.

По данным источника Федерального агентства новостей из правоохранительных органов, участниками ДТП были велосипедист 2007 года рождения и водитель KIA Rio 2001 года рождения. Потерпевший двигался по тротуару и выехал из-за припаркованного автомобиля на проезжую часть, где и произошло столкновение.

Известно, что велосипедист учится в восьмом классе, на прогулке он находился без сопровождения родителей. Медики осмотрели пострадавшего и диагностировали у него сочетанную травму, закрытую черепно-мозговую травму, ушиб бедра. Водитель иномарки учится на втором курсе юридического факультета СПбГУ. Все обстоятельства ДТП сейчас выясняются.

Еще одна серьезная авария случилась недавно на Московском проспекте Петербурга. В результате ДТП пострадали два человека.