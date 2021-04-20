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Найденного в центре Петербурга бобра вернули в естественную среду обитания
пресс-служба Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Петербурга
Общество

Найденного в центре Петербурга бобра вернули в естественную среду обитания

  /   Обновлено: 20 апреля 2021 18:52

Санкт-Петербург, 20 апреля. Бобра, найденного в одном из дворов в Северной столице, выпустили на территории будущего заказника «Ораниенбаумский», передает пресс-служба Комитета по природопользованию.

Экологи, получившие сообщение об обнаруженном животного, выехали на место для поимки. Специалисты осмотрели грызуна: он был сильно напуган, но совершенно здоров. Перед тем как выпустить, ему подобрали наиболее комфортную среду обитания: крупный лесной массив и река станут новым домом для бобра.

«Беспокоить диких животных в городе не стоит — если их не трогать, опасности для человека они не представляют. Не надо пытаться накормить или привлечь к себе внимание животного, это может его напугать и вызвать агрессивное поведение», — заявил начальник отдела охраны и регулирования использования объектов животного мира Николай Ахматович.

Рыбак из Рязани не дал погибнуть бобру, который едва не замерз в ледяной ловушке, сообщало Федеральное агентство новостей. Река Ока была почти полностью скована льдом, животное оказалось в плену, однако неравнодушный мужчина вытащил грызуна и согрел.

петербург спасение бобер хорошие новости россии
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