В Петербурге полиция возбудила дело после кражи бутылки игристого

Санкт-Петербург, 20 апреля. Правоохранители поймали мужчину, похитившего одну бутылку вина стоимостью 203 рубля из магазина на проспекте Просвещения.

В полицию обратилась заместитель управляющего одной из сетей по реализации алкогольной продукции. Она заявила, что мужчина, пришедший в магазин, в открытую взял бутылку алкоголя и скрылся с места происшествия. Как сообщил источник ФАН в правоохранительных органах, стражи порядка быстро задержали вора. Им оказался 27-летний петербуржец, который ранее привлекался к уголовной ответственности по статье 264 ч.1 УК РФ.

По факту кражи возбуждено уголовное дело по статье 161-1 30-3 УК РФ. Фигуранту избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.