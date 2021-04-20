Внезапная смерть молодого украинца расследуется в Петербурге

Санкт-Петербург, 20 апреля. Труп украинца обнаружили в квартире дома на проспекте Большевиков. Признаков насильственной смерти при осмотре тела не обнаружено, сообщил источник Федерального агентства новостей.

Сообщение об обнаружении трупа поступило в полицию от уроженца Великого Новгорода, который проживал в этой же съемной квартире. По словам заявителя, его сосед 1987 года рождения был родом из Черновицкой области Украины, регистрации в Петербурге не имел. Молодой человек не выпивал и на здоровье никогда не жаловался, однако накануне смерти, вернувшись домой с работы, рассказал о плохом самочувствии и отправился спать.

Его сосед, обнаружив утром бездыханное тело, незамедлительно вызвал скорую. Она констатировала смерть жильца. Труп направили в морг для установления причины смерти. Следственный комитет проводит проверку по факту внезапной гибели мужчины.

Еще один житель Петербурга также обратился в полицию по поводу трупа в собственной квартире. Это была пожилая женщина, которая заявилась к нему в гости, будучи сильно пьяной.