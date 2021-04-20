На набережной в Петербурге нашли около сотни патронов разных калибров

Санкт-Петербург, 20 апреля. В полицию обратился 38-летний житель Северной столицы. Он сообщил об обнаружении боеприпасов на набережной напротив одного из ресторанов.

Полицейские нашли на месте 93 патрона разного калибра — от простых патронов 20 мм до 55 мм со стальным сердечником. Боеприпасы отправили на экспертизу, сообщил источник ФАН.

Сотрудники полиции заявили, что предметы, скорее всего, относятся к нарезному огнестрельному оружию, они произведены на заводе и модификацию не проходили. Боеприпасы непригодны для дальнейшего использования.

Житель Владимирской области получил условный срок за арсенал оружия времен ВОВ, сообщал ФАН. У мужчины обнаружили в квартире несколько пистолетов, винтовки Мосина, Маузер К98, ППШ и несколько боеприпасов.