Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
20 апреля 19:09
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
19:08
Армия
Аналитики Sohu раскрыли, как Москва ответит на провокации США у российских границ
19:07
Происшествия
Учительницу начальных классов из Киргизии обокрали в Петербурге
19:07
Весь мир
Президент Бразилии пожелал страданий всем, кто не проголосует за него
19:06
Политика
Пока Европа «утирает нос и закрывает глаза», Украина втягивает Россию в конфликт
19:06
Общество
В Москве образовались десятибалльные пробки из-за рекордно сильного дождя
19:05
Политика
Бывшие сотрудники Amnesty International выступили с разоблачением организации
19:04
Происшествия
Узбек насиловал 11-летнюю падчерицу в Петербурге
19:04
Экономика
Россиянам объяснили, как сэкономить во время летнего отдыха в Сочи и Крыму
19:03
Общество
Власти Черногории снимут все коронавирусные ограничения для туристов из России
19:02
Общество
Екарный бабай, один умеет петь вживую: Юрий Лоза оценил новое шоу канала «Россия-1»
19:00
Общество
Депутат Романенко предложил давать бабушкам декретный отпуск вместе с родителями
18:59
Происшествия
Студент СПбГУ сбил велосипедиста-восьмиклассника на Народной улице
18:56
Шоу-бизнес
Бывший бойфренд Бузовой похвастался кубиками пресса в мокрой футболке
18:54
Происшествия
Потратил на личные нужды: в Саратове повар-шаурмист украл из кассы 44 тысячи рублей
18:52
Политика
Санкции в адрес России: У США много тем для сумасшествий
18:52
Весь мир
«Мы не изображаем жертв»: родственники убитого афроамериканца требуют справедливости
18:51
Общество
Найденного в центре Петербурга бобра вернули в естественную среду обитания
18:51
Политика
Политтехнолог рассказал о трех блоках послания Путина Федеральному собранию
18:49
Происшествия
Бывший замглавы МЧС Шляков получил пять лет колонии
18:49
Армия
Sohu: нестандартный маневр России отправил украинский флот в полугодовой «отпуск»
Все новости
Жительница Петербурга лишилась сумки на приеме у стоматолога
ФБА «Экономика сегодня»  /  Дарья Бекош
Происшествия

Жительница Петербурга лишилась сумки на приеме у стоматолога

  /   Обновлено: 20 апреля 2021 18:26

Санкт-Петербург, 20 апреля. Сотрудники полиции завели дело об административном правонарушении по факту хищения у 55-летней местной жительницы сумки с деньгами и документами.

Женщина лишилась личных вещей, пока находилась в кабинете стоматологической клиники на проспекте Науки, сообщил ФАН источник в правоохранительных органах.

Как утверждает потерпевшая, в сумке были ее паспорт и кошелек с денежными средствами в размере 850 рублей. Прибывшая по вызову следственно-оперативная группа исследовала кабинет и изъяла следы рук подозреваемого. Обстоятельства кражи выясняются.

Ранее правоохранители задержали в Санкт-Петербурге похитителей книг. Двое молодых людей орудовали в популярном книжном магазине, сообщал ФАН.

кража полиция хищение
Комментировать
Самое популярное
Украинцы в недоумении от массовой депортации из России гастарбайтеров
Общество 18 апреля 2021
Украинцы в недоумении от массовой депортации из России гастарбайтеров
Версия Праги о «Петрове и Боширове» разбита вдребезги вторым взрывом во Врбетице
Политика 19 апреля 2021
Версия Праги о «Петрове и Боширове» разбита вдребезги вторым взрывом во Врбетице
Русские долго запрягают, или «Поехали!» Владимир Винников об ответе России на санкции
Политика 19 апреля 2021
Русские долго запрягают, или «Поехали!» Владимир Винников об ответе России на санкции
Медики из Европы подключились к борьбе за здоровье Верки Сердючки
Шоу-бизнес 18 апреля 2021
Медики из Европы подключились к борьбе за здоровье Верки Сердючки
Норкин «сразил» студию НТВ остроумной шуткой про разговор Путина и Байдена
Политика 19 апреля 2021
Норкин «сразил» студию НТВ остроумной шуткой про разговор Путина и Байдена
Новости партнеров
Все новости / Происшествия / Жительница Петербурга лишилась сумки на приеме у стоматолога
Рейтинг@Mail.ru