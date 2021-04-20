Жительница Петербурга лишилась сумки на приеме у стоматолога

Санкт-Петербург, 20 апреля. Сотрудники полиции завели дело об административном правонарушении по факту хищения у 55-летней местной жительницы сумки с деньгами и документами.

Женщина лишилась личных вещей, пока находилась в кабинете стоматологической клиники на проспекте Науки, сообщил ФАН источник в правоохранительных органах.

Как утверждает потерпевшая, в сумке были ее паспорт и кошелек с денежными средствами в размере 850 рублей. Прибывшая по вызову следственно-оперативная группа исследовала кабинет и изъяла следы рук подозреваемого. Обстоятельства кражи выясняются.

Ранее правоохранители задержали в Санкт-Петербурге похитителей книг. Двое молодых людей орудовали в популярном книжном магазине, сообщал ФАН.