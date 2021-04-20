Один человек пострадал при пожаре в коммунальной квартире в Адмиралтейском районе

Санкт-Петербург, 20 апреля. Пожар вспыхнул в пятикомнатной коммунальной квартире на набережной Обводного канала, один человек пострадал, передает источник ФАН в экстренных службах.

Площадь возгорания в помещении составила 7 кв. м. Пожар удалось полностью ликвидировать силами 16 человек личного состава и четырьмя единицами спецтехники. Информации о состоянии пострадавшего пока не поступало.

Еще один пожар произошел в коммунальной квартире на 5-й Красноармейской улице, сообщало Федеральное агентство новостей. В результате инцидента никто не пострадал, обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.