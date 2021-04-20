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Мундепа и координатора «Правозащиты Открытки» задержали в Петербурге
Global Look Press  /  Nikolay Gyngazov
Происшествия

Мундепа и координатора «Правозащиты Открытки» задержали в Петербурге

  /   Обновлено: 20 апреля 2021 18:14

Санкт-Петербург, 20 апреля. Полиция задержала муниципального депутата и главу признанного нежелательным в РФ отделения «Открытой России» в Северной столице.

Задержанному чиновнику планируют вменить административную статью за участие в незаконной акции в поддержку осужденного блогера Алексея Навального. Речь идет о зимних акциях, которые прошли в Петербурге.

Координатора волгоградского штаба Навального Евгения Кочегина арестовали на 25 суток за призывы к участию в несогласованном апрельском митинге, сообщало Федеральное агентство новостей. Соратник основателя ФБК (признан иноагентом в РФ) в январе уже привлекался к административной ответственности по этой статье.

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