Мундепа и координатора «Правозащиты Открытки» задержали в Петербурге

Санкт-Петербург, 20 апреля. Полиция задержала муниципального депутата и главу признанного нежелательным в РФ отделения «Открытой России» в Северной столице.

Задержанному чиновнику планируют вменить административную статью за участие в незаконной акции в поддержку осужденного блогера Алексея Навального. Речь идет о зимних акциях, которые прошли в Петербурге.

Координатора волгоградского штаба Навального Евгения Кочегина арестовали на 25 суток за призывы к участию в несогласованном апрельском митинге, сообщало Федеральное агентство новостей. Соратник основателя ФБК (признан иноагентом в РФ) в январе уже привлекался к административной ответственности по этой статье.