Малолетний инвалид выпал из окна в Петербурге

Санкт-Петербург, 20 апреля. Четырехлетний мальчик с диагнозом ДЦП выпал из окна квартиры на Шлиссельбургском проспекте. Ребенок получил серьезные травмы.

Как рассказал источник ФАН в правоохранительных органах, малыш, лишенный зрения, находился с матерью в комнате. Женщина наводила в доме порядок и мыла окно, затем на некоторое время ушла на кухню, взяв сына с собой. Пока она мыла тряпку, ребенок побежал в комнату, где было осталось распахнутым окно. Петербурженка не уследила за малолетним, и тот упал с высоты. При этом на окнах не было защитных сеток и решеток.

Мать пострадавшего спустилась вниз и вызвала бригаду скорой помощи. Медики диагностировали у мальчика ушиб мягких тканей головы, травму правой ноги и туловища. Также пока под вопросом закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга. Ребенок находится в больнице, врачи оценивают его состояние как средней тяжести.